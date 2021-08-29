شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار جميع أصناف السمك في سوق العبور للجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك الجملة اليوم الأحد 29-8-2021 استقرار لجميع الأصناف وفقا للأسعار في سوق العبور للجملة .

قال صاحب محل للأسماك بسوق العبور إنأسعار البلطي مزارع 1 بين 22-27 جنيها للكيلو ، واستقر البلطي المزارع 2 ليسجل 17-21 جنيها للكيلو ،أسعار البلطي الأسواني تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن أسعار البوري "1" بين 60-70جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 49-57جنيها، استقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وأشار السماك في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أن البربون يتراوح"1" 34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وتراوح سعر المرجان " 1 " 28-32 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو.