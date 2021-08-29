شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يستسلم أمام ضغوطه السلبية – تحليل صباحي – 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كيان السعودية (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، متأثراً بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، وقد لامس السهم بتداولاته الأخيرة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أجبره على الانخفاض ليسجل خسائر للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت -0.22% ليخسر السهم نحو 4 هللة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 18.62، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 17.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.80 ومستوى المقاومة 19.22.