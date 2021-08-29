شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سبكيم العالمية (2310) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، ليحقق مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.46% ليكسب السهم نحو 15 هللة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 31.70، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 34.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.20 ومستوى المقاومة 34.65.