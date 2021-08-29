شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كهرباء السعودية (5110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.75% ليكسب السهم نحو 20 هللة، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 27.15.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 27.15، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 29.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.85 ومستوى المقاومة 27.80.