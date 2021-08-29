شكرا لقرائتكم خبر عن سويكورب وابل ريت يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم سويكورب وابل ريت (4345) في آخر جلساته، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.50% ليكسب السهم نحو 4 هللة فقط ويستقر على سعر 8.10 ريال، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 8.25، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 7.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.72 ومستوى المقاومة 8.25.