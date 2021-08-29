شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وعلى اثر ثبات مستوى المقاومة 120.90، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -1.32% بما يعادل -1.60 نقطة ليستقر على سعر 119.40 ريال، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 120.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 130.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 118.00 ومستوى المقاومة 127.00.