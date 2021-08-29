شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المزرعة يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسواق المزرعة (4006) في آخر جلساته، وذلك تحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، ومع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بها، ما جعل السهم يصعد بجلستيه الأخيرتين، بالرغم من تلك الضغوط السلبية وليسجل خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.14% ليخسر نحو 5 هللة ويستقر على سعر 36.20 ريال.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 36.50، ليستهدف مستوى الدعم 33.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.70 ومستوى المقاومة 37.20.