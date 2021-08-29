شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم مدينة المعرفة (4310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.40% ليكسب السهم نحو 8 هللة ويستقر على سعر 20.08 ريال، وذلك في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 21.50، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 19.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.30 ومستوى المقاومة 21.08.