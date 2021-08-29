شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم اتحاد اتصالات (7020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.16% ليكسب السهم نحو 5 هللة ليستقر على سعر 31.45 ريال، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف البعض من تشعبه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 32.30، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 30.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.10 ومستوى المقاومة 32.05.