شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السعودية يتراجع ببطء – تحليل صباحي – 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم المجموعة السعودية (2250) في آخر جلساته، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما كبح من خسائر السهم الأخيرة، ليسجل انخفاضاً طفيفاً بنسبة بلغت -0.14% ليخسر السهم نحو 5 هللة ويستقر على سعر 35.00 ريال.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 35.85، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 33.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.85 ومستوى المقاومة 35.85.