شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض في آخر جلساته، ليظل المؤشر مستنداً إلى خط اتجاه صاعد على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على هذا الاتجاه، مسجلاً خسائر بنسبة بلغت -0.25% بما يعادل -28.04 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 11,500، طيلة ثبات مستوى الدعم 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,000 ومستوى المقاومة 11,300.