الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 29-08-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض في آخر جلساته، ليظل المؤشر مستنداً إلى خط اتجاه صاعد على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على هذا الاتجاه، مسجلاً خسائر بنسبة بلغت -0.25% بما يعادل -28.04 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 11,500، طيلة ثبات مستوى الدعم 11,000.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,000 ومستوى المقاومة 11,300.

عدد أسهم الشركات الرابحة

118

عدد أسهم الشركات الخاسرة

73

عدد أسهم الشركات الثابتة

10

إجمالي عدد الشركات المتداولة

201

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا