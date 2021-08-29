شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، للأسبوع الخامس على التوالي، بحجم تداول بلغ 21.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، يليه سهم "المنصورة للدواجن" بحجم تداول بلغ 131.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 591 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث، " المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول بلغ 67 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 575.8 مليون جنيه، ثم "رواد السياحة-رواد" بحجم تداول 6.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 415.9 مليون جنيه، ثم "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 151.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 382.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "الشمس للإسكان والتعمير"، بحجم تداول بلغ 23.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 348.5 مليون جنيه، ثم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول 5.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 274.3 مليون جنيه، ثم "مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر"، بحجم تداول 13.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 226 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية"، بحجم تداول 38.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 210.5 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "بلتون المالية القابضة"، بحجم تداول بلغ 83.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 192.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 11125.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 2952.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 2.19% ليغلق عند مستوى 3954.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 2.61% ليغلق عند مستوى 13440.49 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 3720.72 نقطة.