شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد العلاقات المصرية اليابانية تطورا كبيرا على مستوى التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، وفى هذا الإطار ارتفعت قيمة الاستثمارات اليابانية في مصر، وفقا لبيانات حكومية يعرضها ”الخليج 365”، وفقا لما يلي:

ـ ارتفعت قيمة الاستثمارات اليابانية بمصر خلال العام المالي 2019/2020 لتسجل 33 مليون دولار مقابل 25.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 30.4%.

ـ سجل التبادل التجاري 557.2 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 633.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض 12%

ـ ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لليابان مسجلة 116.1 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 110.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 5.1%

ـ انخفضت قيمة الواردات المصرية من اليابان لتسجل 441.1 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى عام 2021، مقابل 522.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض 15.6%.

ـ بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين باليابان 5.7 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 مقابل 6.6 مليون دولار خلال العام المالي 2017/2018 بنسبة انخفاض 13.7%.