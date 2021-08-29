الاقتصاد

شركة بروة العقارية (BRES) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 29-08-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 3.09 ريال، مسجلا ارتفاعا بلغ 3.135 ريال، والذي يلامس الحد العلوي لمؤشر "bollinger Bands" والذي يشكل مقاوم قد تضغط على السهم لاسفل لولصول لمستوى الدعم 3 ريال في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.15 ريال.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.07 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.11 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا