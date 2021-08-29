شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 3.09 ريال، مسجلا ارتفاعا بلغ 3.135 ريال، والذي يلامس الحد العلوي لمؤشر "bollinger Bands" والذي يشكل مقاوم قد تضغط على السهم لاسفل لولصول لمستوى الدعم 3 ريال في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.15 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.07 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.11 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط