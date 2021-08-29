شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 236 فلس، ملامسا بذلك الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 225 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 240فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 233 وبين مستوى المقاومة هو 238 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط