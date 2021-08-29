شكرا لقرائتكم خبر عن أسيكو (ACICO) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم ليغلق عند مستوى119 فلس،مقتربا بذلك من هدفه السعري المتوقع عند 124 فلس، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 110 فلس في عملية جني ارباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 125 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 116 وبين مستوى المقاومة هو 121 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد