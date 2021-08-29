شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي (KIB) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند 230 فلس وهو نفس الاغلاق لجلسة الخميس الماضي، بالتزامن مع ظهور اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 222 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 233 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 227 فلس وبين مستوى المقاومة هو 231 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط