شكرا لقرائتكم خبر عن كفيك (KFIC) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، ليغلق عند مستوى 87 فلس،وذلك بعد ارتفاع كبير خلال جلسة الاربعاء الماضي، بالتزامن مع انطلاق اشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما نتوقع ارتفاعا في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 102 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 80 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 85 فلس وبين مستوى المقاومة هو 90 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد