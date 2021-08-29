شكرا لقرائتكم خبر عن زين (ZAIN) يرتفع لهدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري الثاني والمتوقع عند 610 فلس، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 605 فلس، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 598 فلس كمستوى اول ثم 583 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 610 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 600.0 وبين مستوى المقاومة هو 608 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط