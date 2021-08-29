شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم بقوة لاعلى خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 531 فلس، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 525 فلس، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، ويتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة 545 فلس كمستوى اول ثم 575 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 520 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 525 وبين مستوى المقاومة هو 545 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد