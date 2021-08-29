شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير (TAAMEER) ينخفض مرة اخرى -تحليل صباحي- 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة اخرى ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 29.10 فلس، مستقرا اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 26.50 فلس كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 32فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 28.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 29.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط