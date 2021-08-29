شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 0.987 ريال، مخترقا بذلك السحابة الخاصة بمؤشر "Ichimoku Cloud" مما يشير الى ان السهم قد يواصل التحرك لاسفل خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 0.96 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.01 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.98 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.00 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط