شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 2.87 ريال، وفي ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 2.80 ريال كمستوى اول ثم 2.75 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.95 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.82 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.90 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط