شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير ليغلق عند مستوى 7447 نقطة، في ظل استمرار ارتفاع كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، مما يعد اشارة ايجابية تعزز امكانية مواصلة المؤشر لارتفاعه الحالي للوصول لمستوى المقاومة الهام عند 7600 نقطة كمستوى اول، شرط عدم اختراق المؤشر لمستوى7350 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,424 بينما مستوى المقاومة هو 7,461 نقطة