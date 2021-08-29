شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 29-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر كما اشرنا في تقريرنا الاخير ليغلق الاسبوع الماضي عند مستوى 11102 نقطة، في ظل تدني كمية التداول، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يمهد الطريق امام المؤشر لمزيد من الانخفاض في عملية جني ارباح قد تصل به لمستوى الدعم 11000 نقطة كمستوى اول ثم 10800 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11200 نقطة

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11,066 بينما مستوى المقاومة هو 11,146 نقطة