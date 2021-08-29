شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % نسبة التوطين في قطاع الذهب بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدر مستثمرون في قطاع الذهب نسبة التوطين بالمنطقة الشرقية بـ90 %، معتبرين أنها النسبة الأعلى مقارنة بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح المستثمر في قطاع الذهب بالمنطقة الشرقية علي الديجاني أن المنطقة الشرقية هي النسبة الأعلى مقارنة بمناطق المملكة الأخرى في نسبة التوطين، التي وصلت إلى 90 %، وأرجع السبب إلى أصول أهالي المنطقة الشرقية فهذه المهنة، التي تعتبر المهنة الرئيسية، مقدرا حجم سوق الذهب بالمنطقة الشرقية أكثر من مليار ونصف ريال.

وفيما يتعلق بالغش والتلاعب، قال الديجاني: «إن هناك جنسية عربية تقوم في التلاعب بأخذ جنسية من دولة مجاورة والرجوع مرة أخرى في مزاولة مهنة الذهب بجواز خليجي وهذه تعد تلاعبا بحجة أنه خليجي ويسمح له في مزاولة هذه المهنة ولكن نسبة هؤلاء الأشخاص قليلة في المنطقة الشرقية بعكس المناطق الأخرى»، مشيدا بقرارات وزارة الموارد البشرية، التي صدرت مؤخرا بتوطين القطاعات أسهمت في تنظيم الأسواق بالمملكة ورفع التنمية الاقتصادية من أبناء وبنات الوطن.

من جانبه، أكد المستثمر في قطاع الذهب مصطفى النمر فيما يتعلق بشهادة المهنة أن المستثمرين مستعدون للتطبيق، مؤكدا عدم وجود مشكلات في هذا الجانب، مضيفا إن الشهادة المهنية سوف تضبط السوق وترفع من جودته، مشيرا إلى أن أسعار الذهب مستقرة الى 250 جراما لعيار 21 خلال الفترة الحالية، ومقدرا حجم سوق الذهب في المنطقة الشرقية بـ 1.5 مليار ريال، موضحا أن سوق الذهب بالمنطقة الشرقية يعتبر مركزا رئيسيا للذهب في المملكة كما حجم السوق في المنطقة له ثقل، كما أن القطاع لديه قوة شرائية في المنطقة بعد قطاع العقار، كما أن يصل حجم الذهب بالمنطقة إلى 4 أطنان وهو حجم طبيعي كسوق المنطقة.

من جهته، أوضح المستثمر في قطاع الذهب بالمنطقة الشرقية حسين الديجاني أن سوق الذهب خلال الفترة الحالية ضعيف خلال الأربعة الأشهر الماضية، بسبب مغادرة الناس إلى خارج البلد وقضاء إجازاتهم الصيفية، مما أدى لانخفاض في المبيعات، مشيرا إلى الجاهزية في تطبيق الشهادة المهنية.