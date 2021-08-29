الاقتصاد

10 % ارتفاعا في أسعار النفط خلال أسبوع

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط لتحقق أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام، مع تحول تركيز السوق إلى توقعات تخفيف التحفيز الأمريكي والعاصفة التي تهدد خليج المكسيك.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي فوق 72 دولارا للبرميل، فيما يتداول خام غرب تكساس الوسيط في نيويورك قرب 69 دولارًا للبرميل، بعد أن صعد الخام بنسبة 10% تقريبًا خلال أسبوع.

ودُعمت السوق جزئيًا باحتواء الصين لأحدث موجة من فيروس كوفيد-19 تضرب البلاد، في حين أكدت البنوك العالمية بما في ذلك Goldman Sachs ثقتها في صعود الأسعار في الفترات القادمة. وكان النفط قد شهد خلال شهر أغسطس تقلبات مع تفشي متغير دلتا سريع الانتشار، مما أدى إلى تجدد القيود على التنقل وإخماد توقعات الطلب على الوقود. ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ الأسبوع المقبل بعد الاتفاق على الاستمرار في زيادة المعروض حتى يتم إحياء جميع قيود الإنتاج الذي عطله الوباء، وسوف تراقب السوق أي تغيير في توجيهات المجموعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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