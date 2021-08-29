شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الصناعي... في «يوليو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهر «يوليو» الماضي، لم يكن شهرًا عاديًا بالنسبة للقطاع الصناعي السعودي، حيث شهد هذا الشهر بدء نحو 78 مصنعًا عمليات الإنتاج فعليًا، كما شهد أيضًا الترخيص لـ48 مصنعًا جديدًا، الأمر الذي يعني أن «صنع في السعودية » ليس مجرد شعار... بل رؤية... وإستراتيجية... وحيوية تتحقق على أرض الواقع يومًا بعد يوم.

الاقتصاد السعودي قادر وبكل قوّة على تحفيز الكثير من المصانع لبدء عمليات الإنتاج، وزيادة قدراتها التنافسية في العالم أجمع، يأتي ذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لهذا القطاع من جهة، والاهتمام الكبير بقطاع الخدمات اللوجيستية من جهة أخرى، هذا بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المميز للمملكة، الذي يربط القارات الثلاث، ويسهّل من عملية وصول المنتجات لأسواق العالم بكل حيوية وقوّة وتنافسية.

المصانع الجديدة، التي تم الترخيص لها شهر يوليو الماضي، يزيد حجم استثماراتها على 50 مليار ريال، وهو أعلى معدل يسجله حجم الاستثمار في القطاع الصناعي من حيث رأس المال المرخص للمصانع الجديدة خلال شهر، مما يعني جاذبية القطاع الصناعي السعودي وقدرته على خلق المزيد والمزيد من فرص الاستثمار.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية أوضحت في تقرير حديث أن 88 % من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة كانت ذات استثمار وطني، وشكلت المصانع الصغيرة قرابة 77 % من إجمالي المصانع المرخصة، فيما استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأكبر من التراخيص الجديدة بعدد (16) رخصة صناعية خلال الشهر نفسه، وتلتها المنطقة الشرقية بـ (11) رخصة، ثم منطقة مكة المكرمة، التي سجلت 10 رخص.

وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن المصانع الجديدة، التي بدأت الإنتاج خلال شهر يوليو الماضي شهدت أيضًا نسبة نمو سنوية بمعدل 144 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث بلغ عدد المصانع، التي بدأت الإنتاج قرابة 78 مصنعًا، برأس مال مرخص يبلغ حوالي 917 مليون ريال.

وأمام هذه الأرقام... يجد المتتبع للتطور الذي يشهده القطاع الصناعي السعودي أننا نقف على عتبة قطاع سيكون يوماً ما واحداً من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، يأتي ذلك في ظل الرؤية الوطنية الطموحة (رؤية المملكة 2030)؛ وبرامجها الوطنية المنبثقة منها.

ختامًا... أوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة بنهاية شهر يوليو وصل إلى 10.166 مصنعاً، تتصدرها المصانع العاملة في إنتاج المعادن اللافلزية بأكثر من 2000 مصنع، في حين بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في إجمالي المصانع أكثر من 1.331 ترليون ريال.