شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات..إزاى تشترى شريحة تليفون محمول جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قواعد تنظيمية لبيع شرائح التليفون المحمول للأفراد منذ عدة سنوات للقضاء علي أزمة الخطوط المجهولة أو التى لا تحمل بيانات دقيقة لأصحابها، وكان من أبرزها حظر بيع خطوط المحمول خارج المنافذ الرسمية للشركات.

اولاً: بيع شرائح التليفون المحمول للمصريين

يجب على العميل المصري اتباع الخطوات التالية عند رغبته في شراء شريحة تليفون محمول جديدة:

يقوم العميل بالتوجه الى أقرب فرع من فروع شركة المحمول، ويقوم بتقديم أصل الرقم القومي الساري الخاص به لموظف نقطة البيع والذي يقوم بدوره بالتحقق من صحة الرقم القومي واخذ صورة ضوئية ملونه منه.

يستلزم التعاقد على شريحة التليفون المحمول تواجد العميل شخصياً للتوقيع على أصل عقد التعاقد على الشريحة وتسلم نسخة العقد الخاصة به.

يحق للعميل المصري باستخدام رقمه القومي الساري الواحد شراء بحد اقصى 10 خطوط صوتية و5 خطوط بيانات من شركة محمول.

ثانياً: بيع شرائح التليفون المحمول للأجانب

يجب على العميل الاجنبي اتباع الخطوات التالية عند الرغبة في شراء شريحة تليفون محمول جديدة:

يقوم العميل بالتوجه الى أقرب فرع من فروع شركة المحمول، ويقوم بتقديم أصل جواز السفر الساري ومستند الإقامة الخاصين به الى موظف نقطة البيع والذي يقوم بدوره بالتحقق من صحتهم والتأكد من سريان مدة إقامة العميل داخل جمهورية مصر العربية.

يقوم موظف نقطة البيع بالاحتفاظ بصور ضوئية ملونة من جواز السفر ومستند الاقامة الخاصين بالعميل.

يتم ربط مدة صلاحية الشريحة بفترة إقامة العميل الأجنبي داخل البلاد، حيث يتم فصل الخدمة عن الشريحة بعد انتهاء مدة إقامة العميل في جمهورية مصر العربية بشهر في حال عدم قيام العميل بتجديد فترة إقامته داخل البلاد وذلك من خلال قيامه بتقديم مستند الإقامة الجديد الى أي فرع من فروع شركة المحمول.

يستلزم التعاقد على شريحة المحمول تواجد العميل شخصياً للتوقيع على أصل العقد وتسلم نسخة العقد الخاصة به.

يحق للعميل الأجنبي بجواز السفر الساري الواحد شراء بحد اقصى 5 خطوط صوتية و5 خطوط بيانات من شركة المحمول.

ثالثاً: عمليات تبديل الشرائح (SIM Swap)

يجب على العميل تقديم أصل الرقم القومي الساري للمصريين وأصل جواز السفر الساري للأجانب لموظف نقطة البيع.

يقوم الموظف بأخذ صورة ضوئية ملونة من أصل مستند تحقيق الشخصية.

لا تتم عملية تبديل الشريحة إلا بعد قيام موظف نقطة البيع بالتأكد من تطابق مستند تحقيق الشخصية المقدم من العميل مع مستند تحقيق الشخصية المسجل به بيانات الشريحة على قواعد بيانات الشركة.

يجب ملئ نموذج طلب تبديل الشريحة وتوقيعه من قبل العميل قبل إتمام عملية تبديل الشريحة.