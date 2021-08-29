شكرا لقرائتكم خبر عن 15 شرطا لاعتماد وتفعيل نقاط البيع فى المحلات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت في الآونة الأخيرة، نقاط البيع في المحال التجارية والأكشاك لسداد فواتير خدمات الهاتف المحمول أو تحويل أموال أو خدمات حكومية، وأصبحت مصدر رزق جديد للعديد من المواطنين، وهناك 15 شرطًا لجهاز تنظيم الاتصالات لاعتماد وتفعيل نقاط البيع.

1- لا تقل مساحة نقطة البيع عن 7 متر مربع في حالة الأفرع الثابتة و5 متر مربع في حالة الكشك والسيارة الكارافان.

2- توافر الكوادر البشرية التابعة للشركة للقيام بعمليات البيع وتقديم الخدمات.

3- اعتماد البائعين من إدارة نقاط البيع قبل القيام بمهام عملهم وذلك بإرسال جميع بياناته كاملة ومسح ضوئي لوجهي بطاقة الرقم القومي السارية ونقطة البيع المعتمدة التي يعمل بها.

4- توافر كاميرات مراقبة بنقطة البيع سواء كانت نقطة البيع ثابتة أو متحركة.

5- إتاحة شهادة تفعيل نقطة البيع.

6- إتاحة لافتة بأرقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحقوق العميل بمكان ظاهر داخل نقطة البيع بجوار شهادة اعتماد نقطة البيع.

7- لا يسمح بتفعيل نقطة بيع جديدة بنظام الكشك في الأماكن التي يمكن فتح فروع بها وكذلك لا يسمح بتفعيل نقطة بيع جديدة بنظام الكشك بطريق عام.

8- يسمح بتفعيل نقطة بيع جديدة بنظام الكشك داخل النوادي الكبرى وداخل حرم محطات المترو والمطارات ولا يسمح مطلقا بتفعيلها في حال تواجدها خارج حرم المحطة حتى وان كان الكشك بجوار سور المحطة.

9- يشترط لتفعيل نقطة بيع جديدة بنظام الكارافان عدم اشتماله على شباك زجاجي حيث لا يسمح بتقديم الخدمة للعميل من خارج الكارافان.

10- يسمح بجر نقطة البيع المفعلة الكارافان وتغيير مكان تواجدها في نطاق الحي الذي تم اتاحته ضمن عنوان نقطة البيع لمسئولي التفعيل بالجهاز عند التقدم بطلب التفعيل.

11- لا يسمح بتغيير مكان تمركز السيارة الذي تم اتاحته ضمن عنوان نقطة البيع الموضح بطلب التفعيل المقدم من الشركة الا بعد اخطار وموافقة إدارة نقطة البيع قبل التحرك بيومي عمل.

12- يسمح بتفعيل كود بيع بنظام VIP على أن يتم تزويد ادارة التفعيل بمبيعات الكود اسبوعياً بملف اكسيل يشمل اسم العميل وعنوان العميل ورقم الشريحة وتاريخ عملية البيع وكود البائع.

13- يسمح بتفعيل أكواد للمناسبات الخاصة مثل المؤتمرات على ان يتم ايقاف الكود فور الانتهاء من الفاعليات.

14- يتم تزويد ادارة التفعيل بمبيعات كود الفاعليات الخاصة على شكل ملف اكسيل يشمل اسم العميل وعنوان العميل ورقم الشريحة وتاريخ عملية البيع وكود البائع فور الانتهاء من الفاعليات بما لا يتجاوز يوم عمل بعد انتهاء الفاعلية.

15- يعامل طلب الشركة لتعديل أية بيانات خاصة بنقطة البيع باعتباره طلب تفعيل نقطة بيع جديدة حتى لو كان في نفس المبنى.