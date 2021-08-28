الفالح يبحث مع البريطانيين دعم الشركات الراغبة في افتتاح مقرات بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، مع الجانب البريطاني، خلال زيارته للمملكة المتحدة، عددا من المبادرات الهادفة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، ضمن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تستهدف زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتشجيع الاستثمارات القائمة، التي يجري العمل عليها، بين البلدين، إضافة إلى مناقشة سبل دعم الشركات البريطانية الراغبة في افتتاح مقرات إقليمية لها في المملكة.

وتم خلال الزيارة إطلاع الجانب البريطاني على حجم الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة حاليا في المملكة، التي توفرها مشروعات وبرامج رؤية المملكة 2030.

وناقش وزير الاستثمار تعزيز التعاون مع الجانب البريطاني في قطاعات الصناعة، والصحة، وتصنيع الأغذية، والخدمات المالية، والتعليم، وحماية البيئة، والتقنية، وتطوير المكونات الرئيسة لسلاسل الإمداد والقيمة لعدد من القطاعات.

وأجرى الفالح، خلال الزيارة التي اختتمت أعمالها أمس الأول، لقاءات مع عدد من المسؤولين في الحكومة البريطانية، إضافة إلى لقاءات مع عدد من رؤساء كبريات الشركات في المملكة المتحدة. حيث التقى خلال الزيارة، كلا من وزير الاستثمار البريطاني؛ اللورد جيري جريمستون، ووزير الدولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواساي كوارتنج، والممثل الخاص لدولة رئيس الوزراء للتعليم السير ستيف سميث، كما عقد لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات البريطانية الكبرى في عدد من القطاعات الاستثمارية المختلفة لبحث استثماراتهم القائمة في المملكة والفرص الاستثمارية المتوفرة لهم في المملكة.

وتأتي زيارة الفالح امتدادا لعدد من الزيارات الرسمية لمسؤولين سعوديين إلى المملكة المتحدة، الهادفة إلى تعريف الجانب البريطاني بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية التي أحدثتها رؤية المملكة 2030 في البيئة الاستثمارية، ودورها في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية في القطاعات المختلفة.