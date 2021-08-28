شكرا لقرائتكم خبر تغريم تاجر ومعلن 500 ألف لتضليلهما المستهلكين بمنتجات قهوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاقبت وزارة التجارة تاجرا ومعلنا سعوديي الجنسية، بغرامة مالية قدرها نصف مليون ريال، نظير مخالفتهما نظام التجارة الالكترونية بالإعلان لمنتجات القهوة في السوق المحلية، وخداع وتضليل المستهلك، وتقديم ادعاءات مضللة.

جاء القرار بعد رصد وزارة التجارة للإعلان المخالف، والذي ظهر من خلاله التاجر في مقابلة مع المعلن بهدف التسويق لمنتج القهوة.

وأقرت لجنة النظر في عقوبات التجارة الالكترونية فرض غرامات مالية على المخالفين قدرها 500 ألف ريال، ونشر منطوق القرار في الوسائل الالكترونية لوزارة التجارة، وذلك تنفيذا لأحكام نظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية.

وفرضت على التاجر غرامة مالية 300 ألف ريال والإيقاف عن مزاولة التجارة الالكترونية لمدة شهرين، فيما تم فرض عقوبة على المعلن غرامة مالية 200 ألف ريال والإيقاف عن مزاولة الإعلان التجاري الالكتروني لمدة شهرين.

ووفقا لنظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية، فإن ضوابط الإعلان التجاري الالكتروني تنص على ضرورة تصريح المعلن بتقديمه «مادة إعلانية» وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة، وعدم تضمين الإعلان التجاري الالكتروني أية ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك، ويمنع كذلك الإعلان عن أية علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة (التاجر) حق استعمالها.

وترصد وزارة التجارة وتتابع الإعلانات الالكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الالكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط.

إعلان مضلل لمنتجات قهوة

المشتركان:

تاجر ومعلن عبر الوسائل الالكترونية.

العقوبة:

التاجر:

300 ألف ريال

إيقاف عن مزاولة التجارة الالكترونية شهرين

المعلن:

غرامة 200 ألف ريال

إيقاف عن مزاولة الإعلان التجاري شهرين