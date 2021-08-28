هيئة المراجعين

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وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس، «إن الورشة تحظى بمشاركة نخبة متميزة من المختصين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة والمسؤولين عن الحوكمة والتشريعات في المنطقة، وتأتي انطلاقا من حرص الهيئة على التطوير المستمر لمهنة المحاسبة والمراجعة والاتصال والتواصل مع المجتمع الدولي والسعي لتقديم الدعم للمبادرات التي يقدمها مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة والعمل أيضا على عكس اعتبارات ظروف ومتطلبات الممارسات المحلية والإقليمية على الإطار الدولي لأخلاقيات المهنة».
وأضاف «نسعى من خلال هذه الورشة إلى التوعية بمستجدات مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين وكذلك لإثراء النقاش حول مبادرة المجلس الدولي لدراسة أثر التقنيات المتقدمة على أخلاقيات مهنة المحاسبة».
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