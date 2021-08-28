شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط إنشاء مراكز البيانات داخل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، بهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وتعزيز مركزها الاستراتيجي كنقطة ارتكاز إقليمية وعالمية لحركة البيانات وبوابة ربط لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا، مما يجعلها من الأسواق الواعدة في مجال مراكز البيانات المتنامي بشكل سريع، ويقدم ”الخليج 365” أبرز 4 أسئلة وأجوبتها عن كيفية إنشاء وتشغيل مراكز البيانات.

- تختلف المتطلبات من جهة الحصول على ترخيص أو الاقتصار على التسجيل وفق النطاق الجغرافي ومجال النشاط للشركات وذلك وفقًا للعوامل التالية:

ـ النطاق الجغرافي لتقديم الخدمة إذا كان عملاء مركز البيانات داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

- مجال النشاط الخاص لمن يرغب في إنشاء مركز البيانات من حيث تقديم الخدمة للغير أو الاقتصار على خدمة الأنشطة الداخلية.

- نوع النشاط من حيث الاقتصار على تقديم خدمات الحوسبة السحابية أو القيام بإنشاء مركز بيانات عامة داخل مصر وتقديم خدمات الاستضافة.

ج- مدة الترخيص: 15 سنة ويتم التقدم للحصول على الترخيص وفقًا للإجراءات التي يحددها الجهاز.

أهم حقوق الترخيص:

- يحق للمرخص له إنشاء وتشغيل مراكز البيانات لتقديم خدمات الاستضافة سواء لنفسه أو للغير.

- يحق للمرخص له تقديم خدمات تأجير المواقع للعملاء داخل مصر أن يتم ذلك داخل مراكز البيانات الخاصة بالمرخص له.

- يحق للمرخص له تقديم خدمات الحوسبة السحابية لنفسه أو للغير داخل مصر وذلك مع مراعاة الالتزام بالشروط الخاصة بتقديم الخدمة.

- يحق للمرخص له الربط المباشر مع أنظمة الكابلات البحرية، وذلك من خلال التعاقد المباشر مع مقدمي خدمات البنية الأساسية لاستئجار كابلات/سعات دون الرجوع للمرخص.

ج- مدة التسجيل: 15 سنة.

إجراءات التسجيل:

- استيفاء البيانات الخاصة بكيان الجهة (اسم الجهة، العنوان، أرقام التليفون، السجل التجاري، نقاط الاتصال).

- استيفاء البيانات الخاصة بطبيعة النشاط وعلى الأخص نظام الاستضافة المستخدم، مراكز البيانات التي تقع داخل مصر وعنوانها الكامل وتفاصيل الاتصالات بها (الهاتف/الفاكس/البريد الإلكتروني) والموقع الإلكتروني.

- لا تعتبر عملية التسجيل مكتملة إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز.

ج- تلتزم شركات إنشاء وتشغيل مراكز البيانات العامة داخل مصر بتوفيق أوضاعها خلال 9 شهور من تاريخ إصدار الإطار التنظيمي من خلال الحصول على ترخيص وفق الإجراءات المحددة من الجهاز.

- تلتزم الشركات التي تقوم بتقديم خدمات الحوسبة السحابية داخل مصر بتوفيق أوضاعها خلال 9 شهور من تاريخ إصدار الإطار التنظيمي من خلال الحصول على ترخيص وفق الإجراءات المحددة من الجهاز.