شكرا لقرائتكم خبر عن «الجاسر» يتلقّى دعوة من نظيره الصيني للمشاركة بـ«النقل المستدام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر (عن بعد) وزير النقل الصيني لي شياو بنغ، الذي وجّه دعوة للوزير الجاسر لحضور منتدى النقل المستدام الثاني الذي سيقام (افتراضياً) في جمهورية الصين الشعبية.

وبحث اللقاء موضوعات عديدة ذات اهتمام مشترك بين البلدين فيما يتعلق بقطاع النقل، وفرص التعاون في مجالات هذا القطاع والخدمات اللوجستية، في ضوء الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، متناولين المكتسبات والتطلعات من التعاون المشترك بين الجانبين.

وناقش مع الوزير الصيني المسائل المتعلقة بمشروع الجسر البري، بوصفه أحد أهم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الذي يتجاوز طوله 1300 كم، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين مسافر، وشحن أكثر من 50 مليون طن سنوياً.