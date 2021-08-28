شكرا لقرائتكم خبر عن شباب وفتيات ملتقى لوجوس للشباب 2021 يزورون المتحف القومى للحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الانتهاء من جولتهم بقصر عابدين الأثرى ولقاء الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار توجه شباب ملتقى "لوجوس للشباب 2021" والمنعقد حاليا بالقاهرة، إلى المتحف القومى للحضارة المصرية لمشاهدة المومياوات الملكية والتى تم نقلها من المتحف المصرى بالتحرير فى موكب مهيب فى أبريل الماضى.

كان فى استقبالهم الدكتور كريم قنديل من العلاقات العامة بالمتحف حيث تم تقسيمهم إلى مجموعات منفصلة وذلك وفقا لضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمتحف.

وخلال جولتهم بقاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات، أعرب شباب ملتقى لوجوس للشباب 2021 عن سعادتهم بمشاهدة المومياوات الملكية وجها لوجه، كما أبدوا إعجابهم بالعرض المتحفى ومقتنيات المتحف المتميزة.

وحرص شباب الملتقى على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتى احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التى جذبت جميع دول العالم، مؤكدين انبهارهم بالحدث والذى أضفى عليهم مشاعر السعادة والفخر بوطنهم وحضارتهم العريقة.