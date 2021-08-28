أخبار الاقتصاد اليوم: 60 مليار جنيه استثمارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى 21/22

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 28-8-2021 ، أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها ، زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجملة الصادرات السلعية إلى 5% وأن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 21/2022 تُقدر بنحو 60 مليار جنيه.

التخطيط: 60 مليار جنيه استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 22/2021

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022).

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العالم اليوم يعيش ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولم يعد بإمكان أية دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة أن تنجح في ذلك دون أن يشكل هذا القطاع إحدى ركائزها الأساسية. وتدعم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء مصر الرقمية، من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي والمالي، ودعم بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتي.

المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو 6٪ بعد تجاوز جائحة كورونا وخفض العجز الكلى لـ6.7٪

أضافت الوزارة أن المستهدفات الكمية للقطاع في المدى المتوسط تتمثل في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة بحلول عام 2025، وهي رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% مقابل مُستهدف 2,6% متوقع عام 20/2021، إلى جانب زيادة قدرته التصديرية من منتجات القطاع وخدمات التعهيد لتصل إلى 6 مليار دولار مقابل المستهدف لعام الخطة 21/2022 وقدره 3,5 مليار دولار، فضلاً عن زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجملة الصادرات السلعية إلى 5% مقابل نسبتها الحالية التي لا تتجاوز 2,5%، مشيرة إلى أن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 21/2022 تُقدر بنحو 60 مليار جنيه.

أكدت وزارة المالية، أن الدولة عازمة على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى؛ حتى يجنى المواطنون المزيد من ثمار التنمية، على نحو ينعكس بشكل ملموس فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الحياة، لافتًا إلى حرص الحكومة على تحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع ثمار النمو الاقتصادى، وهو ما تجلى في المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» بتكلفة 800 مليار جنيه، إضافة إلى برنامج «تكافل وكرامة»، ودعم السلع التموينية، وتنفيذ مشروعات الإسكان التى تستهدف توفير 1.5 مليون وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطى الدخل؛ من أجل توفير سكن كريم للمصريين، والقضاء على العشوائيات.

أضافت الوزارة، خلال لقائه مع السفير الهولندي بالقاهرة هان مروتس سخابفلد، يرافقه ماريولين يونجمان، رئيس قسم الشئون الاقتصادية والتعاون الإنمائى، ولويس مارتنز، نائب رئيس القسم الاقتصادى، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى بنحو 6٪ بعد تجاوز جائحة «كورونا»، وخفض العجز الكلى إلى 6.7٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى 1.5٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى الحالى، لافتًا إلى أن المكتسبات الاقتصادية التي حققناها بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أسهمت بشكل فعَّال في مواجهة التداعيات السلبية لأزمة «كورونا»، على نحو انعكس إيجابيًا فى كل مؤشرات الأداء الاقتصادى، وحظى بإشادة المؤسسات الدولية.

37 ٪ زيادة قيمة إيرادات النشاط الجارى للهيئات الاقتصادية عام 2018/ 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليـوم السبت النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2018/2019

ومن أهم المؤشرات وصول قيمـة المشروعات تحـت التنفيـذ 159.3 مليار جنيـه عام 2018/2019 مقـابل 128 مليـار جنيـه عـام 2017/2018 بنسبـــة زيــادة قـدرها 24٫4 ٪ تركزت هذه الـزيــــادة في مشروعات النقل والتخزين.

بلغــت قيمـة الأصـول الثابتــة بالتكلفة 352.9 مليــار جنيـه عام 2018/2019 مقـابــل 314.7 مــليــار جنيه عـام 2017/2018 بنسبـــة زيــادة قــدرهــا 12% تركزت هذه الـزيـادة نتيجة لزيادة الأصول التي تم تكوينها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن نشاط الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بنسبه زيادة قدرها 225.7%.

و انخفضت قيمة قروض طويلة الأجل بنسبة 26.2% لتصل الى 166.5 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 225.2 مليار جنيه عام 2017/2018 نتيجة لزيادة الكفاءة الاقتصادية للهيئات وبصفة خاصة نشاط التعدين واستغلال المحاجر حيث انخفضت القروض طويلة الأجل الممنوحة له بنسبة 89.8%.

وزير خارجية سيراليون: الإصلاح الاقتصادي المصري نموذج ملهم للقارة الأفريقية

أعلن ديفيد فرانسيس وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة سيراليون، الانتهاء من الاتفاق مع مجموعة من الشركات المصرية لإقامة محطة كهرباء في دولته، بالإضافة إلى مصنع للأدوية المصرية، مؤكدا على ثقته في قدرات القطاع الخاص المصري في المساهمة علي تحقيق النمو الاقتصادي الذي تتمناه دولته و بما يحقق مصالح جميع الأطراف داعيا مجتمع الأعمال المصري الي عقد بعثة تجارية لاستكشاف كافة الفرص الاستثمارية و التجارية المتاحة علي ارض بلاده .

جاء ذلك خلال لقاءه بوفد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف الافريقية للتجارة و الصناعة برئاسة المهندس ابراهيم محمود العربي والذي نظمته سفارة سيراليون بالقاهرة وبحضور سفراء الكاميرون وغينيا كرينيكاو وزامبيا وبعض من كبار المستثمرين والملحقين التجاريين والدبلوماسيين وضم وفد اتحاد الغرف التجارية المهندس ايمن جريسة المستشار الاقصادي للاتحاد وهبة فيصل مستشارالاتحاد للتعاون الدولي .

اقتصادية قناة السويس: 17 سفينة بموانئ الجنوبية و18 ألف حاوية خلال أسبوع

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بياناً عن الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الجنوبية للأسبوع الماضي، والذي شهد حركة تداول ملحوظة بمينائي السخنة والأدبية حيث استقبل ميناء الأدبية عدد 7 سفن بضائع بإجمالي عدد 1030 حاوية وبلغ إجمالي حركة تداول البضائع الواردة 42619 والصادرة 31045 طن .

كما شهد ميناء العين السخنة عن نفس الفترة استقبال 10 سفن بضائع ،حيث سجلت الميناء دخول عدد 3 سفن صب سائل و1 سفينة صب جاف و 6 سفن حاويات بإجمالي حمولات 534260طن وإجمالي عدد 17393 حاوية .