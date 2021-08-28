شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه القليوبية يكشف نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة داخل المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، تفاصيل نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة داخل المحافظة، موضحا أن متوسط نسب التنفيذ تخطت الـ60 % .

وأضاف المهندس مصطفى مجاهد، أنه جارى العمل فى نحو 36 قرية بمركز شبين القناطر، لافتا إلى أن المشروعات التى تتضمنها مبادرة حياة كريمة داخل القرى متنوعة ما بين شبكات مياه وصرف، ومحطات مياه وصرف، ووصلات منزلية وخلافه، لافتا إلى أن العمل يسير بمعدلات جيدة، ومن المقرر نهو كافة الأعمال قبل الموعد المحدد وهو 30 يونيو المقبل.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال وصلات منزلية بما يقارب من 26 مليون جنيه في مركز شبين القناطر ، كما تم تنفيذ أعمال المد والإحلال للشبكات في 13 قرية ، مشيرا إلى أن تكلفة أعمال مشروعات المياه والصرف للمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة داخل محافظة القليوبية تصل لـ600 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، وبما يتعلق بأعمال تحويلات الخطوط والشبكات الخاصة بتوسعات الدائرى، أكد رئيس شركة مياه القليوبية، أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتحويل الخطوط والشبكات المتعارضة مع أعمال التوسعات، لافتا إلى أن شركة مياه القليوبية كان لها نصيب الأسد، في أعمال توسعات الدائرى، بحجم أعمال وصل لـ 75 مليون جنيه، وانتهت الشركة من تنفيذ 100% من الأعمال المطلوبة المتعلقة بنقل الخطوط المتعارضة مع أعمال التوسعات.

وحول نسب التحصيل، قال أنها تخطت الـ 80 %، مشيرا إلى أن شركة مياه القليوبية، تعد من أولى الشركات التى أنشأت إدارة للخلسة، لمواجهة سرقة المياه، وهو ما ساهم بشكل كبير فى رفع نسب التحصيل.

وحول المحاضر التي تم تحريرها للمخالفين، قال المهندس مصطفى مجاهد، أنه تم تحرير نحو 12887 محضر خلال 5 سنوات، كما تم تركيب ما يقرب من 18 ألف قطعة موفرة داخل المساجد والكنائس وبعض الجهات الحكومية.