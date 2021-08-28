شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عملة «بيتكوين» 0.3% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 3ر0% منذ الساعة 5 من مساء الجمعة لتصل إلى48 ألفا و763 دولار في الساعة 12 من مساء اليوم السبت في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 5ر1%، حيث يتم تداولها بين 48 ألفا و565 دولار و 49 ألفا و312 دولار. وانخفضت الآن بنسبة 25% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 نيسان/أبريل.

وفقدت عملة بيتكوين 8ر6% من قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 68% حتى الآن هذا العام.