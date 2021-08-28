شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة في الأسبوع الرابع من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الرابع من شهر أغسطس الجاري، بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 11.7%، وجاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.4%.

وحلت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.8%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.04 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.4%، وفي المركز الخامس شركة عربية اولان لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.02 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.2%.

وجاء في المركز السادس، شركة الفتح لتداول في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.022 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%، شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 991.7 مليون جنيه بنسبة 6%، وحل في المركز الثامن شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 759.7 مليون جنيه بنسبة 4.6%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، اتش سي لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 753 مليون جنيه، و 718.3 مليون جنيه، بنسبة 4.6%، 4.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 11125.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 2952.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 2.19% ليغلق عند مستوى 3954.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 2.61% ليغلق عند مستوى 13440.49 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 3720.72 نقطة.