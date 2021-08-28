شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة في الأسبوع الرابع من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
وحلت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.8%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.04 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.4%، وفي المركز الخامس شركة عربية اولان لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.02 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.2%.
وجاء في المركز السادس، شركة الفتح لتداول في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.022 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%، شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 991.7 مليون جنيه بنسبة 6%، وحل في المركز الثامن شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 759.7 مليون جنيه بنسبة 4.6%.
وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، اتش سي لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 753 مليون جنيه، و 718.3 مليون جنيه، بنسبة 4.6%، 4.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.