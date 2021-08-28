الاقتصاد

اقتصادية قناة السويس: 17 سفينة بموانئ الجنوبية و18 ألف حاوية خلال أسبوع

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بياناً عن الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الجنوبية للأسبوع الماضي، والذي شهد حركة تداول ملحوظة بمينائي السخنة والأدبية حيث استقبل ميناء الأدبية عدد 7 سفن بضائع بإجمالي عدد 1030 حاوية  وبلغ إجمالي حركة تداول البضائع الواردة 42619 والصادرة 31045 طن .

 

كما شهد ميناء العين السخنة عن نفس الفترة استقبال 10 سفن بضائع ،حيث سجلت الميناء دخول عدد 3 سفن صب سائل و1 سفينة صب جاف و 6 سفن حاويات بإجمالي حمولات 534260طن وإجمالي عدد 17393 حاوية .

 

والجدير بالذكر أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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