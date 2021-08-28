شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 8 معلومات عن إنجازات المشروعات الصغيرة فى 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن أصدر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تقرير الانجازات في 7 سنوات، ننشر أبرز 10 معلومات عن التمويلات وفرص العمل التي تم اتخاذها.

-تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر خلال 7 سنوات.

-إتاحة ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل جديدة.

-ضخ تمويل قدره 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

-توفير 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات.

- 44 % من التمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للوجه القبلي.

-المرأة تستحوذ على 46% من إجمالي القروض التى تم توفيرها.

-قدم جهاز المشروعات 400 ألف خدمة من خلال 33 فرع بكافة المحافظات.

-تنظيم 878 معرض داخلى وخارجى بمشاركة ما يزيد على 18 ألف عارض.

-تدريب ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة على في مجال ريادة الأعمال .

جاء ذلك في تقرير جهاز تنمية المشروعات بعنوان "7 سنوات استقرار وتنمية"، فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذى يحتوي الأنشطة التي نفذها الجهاز خلال السبع سنوات الماضية والتي شهد فيها هذا القطاع دعما غير مسبوق من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .