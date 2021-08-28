الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 72.70 دولار و 68.74 للخام الأمريكي

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط 72.70 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية أمس الجمعة  68.74 كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولار للبرميل . 

 

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية شهدت ارتفاعا أمس الجمعة بنحو 2%، حيث حققت أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من سنة .

 

 

وشهدت أسعار خام القياس العالمي برنت علي أساس أسبوعي  ارتفاعا بأكثر من11% كما حقق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بمقدار10%.

 

 

واتفق كبار منتجي النفط في اجتماع لـ"أوبك"، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر اعتبارًا من أغسطس الجاري.

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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