شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 72.70 دولار و 68.74 للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط 72.70 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية أمس الجمعة 68.74 كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية شهدت ارتفاعا أمس الجمعة بنحو 2%، حيث حققت أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من سنة .

وشهدت أسعار خام القياس العالمي برنت علي أساس أسبوعي ارتفاعا بأكثر من11% كما حقق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بمقدار10%.

واتفق كبار منتجي النفط في اجتماع لـ"أوبك"، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر اعتبارًا من أغسطس الجاري.