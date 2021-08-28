شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية سيراليون: الإصلاح الاقتصادي المصري نموذج ملهم للقارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن ديفيد فرانسيس وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة سيراليون، الانتهاء من الاتفاق مع مجموعة من الشركات المصرية لإقامة محطة كهرباء في دولته، بالإضافة إلى مصنع للأدوية المصرية، مؤكدا على ثقته في قدرات القطاع الخاص المصري في المساهمة علي تحقيق النمو الاقتصادي الذي تتمناه دولته و بما يحقق مصالح جميع الأطراف داعيا مجتمع الأعمال المصري الي عقد بعثة تجارية لاستكشاف كافة الفرص الاستثمارية و التجارية المتاحة علي ارض بلاده .
وقال فرانسيس أن ما حققته مصر من تنمية للبنية التحتية واعادة بناء الدولة في وقت قياسي يعد تجربة ملهمة ونموذجا يحتذي في القارة الافريقية وأعرب عن أمله في الاستفادة من التجربة المصرية في مختلف المجالات مشيرا الي اتجاه بلاده للنهج المصري في اعادة تنظيم قوانين الاستثمار بما يقدم كافة الصمانات لحقوق المستثمرين و يخلق مناخا جاذبا للشركات المصرية للعمل في مجالات التعدين والزراعة و محطات انتاج الطاقة المتجددة والصيد والانتاج السمكي والانشاءات و تنمية البنية التحتية والسياحة موضحا احتياج أسواق بلاده للبضائع المصرية المختلفة .
وأكد أن هناك ارادة سياسية قوية في كلا البلدين لتنمية كافة أوجه التعاون و المضي قدما من أجل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بما يضع مسؤلية علي مجتمع الاعمال لتنمية العلاقات الاقتصادية للتماشي مع هذا التقارب السياسي و الاجتماعي .
وأوضح أنه بالرغم من تنامي العلاقات التجارية بين البلدين الا أن حجم التجارة البينية مازال لا يرقي الي عمق العلاقات السياسية والاجتماعية مشيرا الي وجود العديد من الفرص الهائلة أمام المنتجات المصرية في أسواق سيراليون خاصة منتجات الأجهزة الكهربائية والمعدات الزراعة والمنتجات الغذائية و الدوائية بالاضافة الي الفرص الاستثمارية في مجالات التعدين وانتاج الطاقة و الانتاج الزراعي و الحيواني مؤكدا علي وجود فرص هائله للتعاون المستقبلي للتصنيع المشترك و تجارة القيمة المضافة خاصة في مجالات الصناعات الخشبية والأثاث والمنتجات الغذائية المصنعة .
وأضاف العربي أن الاتحاد يقوم حاليا بالتنسيق مع الجانب السيراليوني لارسال بعثة تجارية موسعة لدراسة كافة الفرص الاقتصادية علي أرض الواقع .