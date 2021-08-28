شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 28-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 28 أغسطس 2021 وفق مستجدات أسعار الذهب العالمية لإغلاق الأسواق أمس الجمعة ، حيث سجلت أسعار الذهب تحركا ملحوظا نحو الارتفاع إلى 792 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

سعر اونصة الذهب عالمياً أغلقت على ارتفاع من 1795 دولار إلي مستويات 1817 دولار كسعر إغلاق السوق، وارتفع الذهب عيار 21 من 784 جنيها للجرام إلي 792 جنيها اليوم، ليستمر السعر عند هذا الحد حتى يوم الاثنين.

وقد يتأثر السوق في مصر ويشهد تحرك محدود في سعر الذهب بقيمة جنيه إلي جنيهين وفق عوامل العرض والطلب يومي السبت والأحد، لكن إذا شهد السوق استقرار في الطلب فإن الأسعار المسجلة للذهب الآن ستستمر على مدار ال 48 ساعة القادمة.

أسعار الذهب اليوم في مصر، عيار 18 يسجل 679 جنيها للجرامؤ وعيار 21 يسجل 792 جنيها للجرام، وعيار 24 يسجل 905 جنيها للجرام، الجنيه الذهب 6320 جنيها، أونصة الذهب 1818 دولار.

أسعار الذهب في مصر ترتبط بحركة سعر اونصة الذهب عالمياً، ويرتبط المعدن الأصفر في البورصات العالمية بعدد من المؤشرات منها التضخم والبطالة وحركة السندات والنفط وتقارير أداء الاقتصاديات الكبري.