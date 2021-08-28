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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 28-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 28-8-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصري عند 18.36جنيه للشراء، و18.52جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.36جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.42جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال فترة اجازتهم الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.42 جنيه للشراء.
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.42 جنيه للشراء.
18.53 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.36 جنيه للشراء.
18.52 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك مصر18.37 جنيه للشراء.
18.52 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.36 جنيه للشراء.
18.53 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك البركة18.40 جنيه للشراء.
18.58 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.38 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.42 جنيه للشراء.
18.54 جنيه للبيع.