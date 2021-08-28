الاقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 28-8-2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 28-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 28-8-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا ثباتا فى البنك عند 18.36جنيه للشراء، و18.52جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.36جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.42جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال فترة اجازتهم الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.42 جنيه للشراء.

 

18.53 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.36 جنيه للشراء.

 

18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.37 جنيه للشراء.

 

18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.36 جنيه للشراء.

 

18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.40 جنيه للشراء.

 

18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.38 جنيه للشراء.

 

18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.42 جنيه للشراء.

 

18.54 جنيه للبيع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا