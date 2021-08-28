شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن يتراوح بين 14200- 14600 جنيه تسليم المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر حديد التسليح اليوم السبت 28 – 8 – 2021، حيث تراوح سعر الطن بين 14200- 14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، في حين تراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

وسجلت أسعار الأسمنت البورتلاندي 880- 1100 جنيه تسليم أرض مصنع، ويتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" يتراوح بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، واستقر سعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.