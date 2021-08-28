شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: بعثة مشترين دوليين بـ"هاتس" لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، انطلاق الدورة الثالثة للمعرض الدولى هاتس "HATS Egypt" خلال الفترة من 25-27 أكتوبر 2021 بالقاهرة، والذى يهدف إلي زيادة الصادرات المصرية من قطاع الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ والذى يستهدف عقد عشرات اللقاءات الثنائية مع المشترين الدوليين.

وأشار المجلس التصديرى فى بيان له اليوم السبت، أن معرض هاتس للأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ أحد أبرز الوسائل الترويجية للقطاع وهو معرض B2B بين الشركات والمصانع المصدرة ومشترين دوليين، وتأتي النسخة الثالثة من المعرض في ظل استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، إذ يستهدف المعرض مزيد من التعريف بالصادرات الوطنية وتوقيع عقود التصدير.

وأوضح بيان المجلس، أن معرض HATS أحد أهم الفاعليات التجارية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية سنوياً بهدف مساعدة المصدريين المصريين المتخصصين في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ المائدة والضيافة لإختراق أسواق دولية جديدة والوصول إلي فرص تصديرية حقيقية وواعدة.

وقال المجلس، إن معرض هاتس يعد الحدث المتخصص الأول والوحيد في مصر الذي يخدم هذه القطاعات الهامة بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات من خلال استضافة بعثة من أكبر المشتريين الدوليين بأهم الأسواق الواعدة، لحضور الحدث في القاهرة وعقد لقاءات ثنائية متخصصة مع الشركات المصرية المشاركة وزيارات ميدانية للمصانع.

وكشف المجلس، أن معرض هاتس يستهدف ثلاثة قطاعات رئيسية والتي تمثل أهم وأكبر القطاعات الهندسية وأكثرها واعدية، وهى قطاعى الأجهزة المنزلية و الفندقة وأدوات الضيافة والذي يبلغ حجم صادراته من مصر نحو 1.077 مليار دولار ممثلاً نحو 47% من حجم صادرات الصناعات الهندسية من مصر لعام 2020 ، وأدوات المطبخ والمائدة المنزلية والذي يبلغ حجم صادراته من مصر نحو 15 مليون دولار ممثلاً نحو 0.7% من حجم صادرات الصناعات الهندسية من مصر لعام 2020.