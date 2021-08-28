شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تعليمي للأطفال لربط المناهج الدراسية بالمتحف المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان ”ربط المناهج الدراسية بالمتحف “ يبدأ المتحف المصري بالتحرير في تنظيم برنامج تعليمى للأطفال خلال فترة الأجازة الصيفية لربط المناهج الدراسية بالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف.

وقالت صباح عبد الرزاق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن هذا البرنامج يستهدف طلاب المدارس للمرحلة الابتدائية والاعدادية، حيث يتم تنظيمهم في مجموعات من 5 الي 10 أطفال في المجموعة الواحدة، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية اللازمة.

ومن المقرر أن ينعقد هذا البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع بدءا من غد ٢٩ أغسطس حتى انتهاء الأجازة الصيفية.

وللمشاركة في البرنامج يتم الحجز والمتابعة من خلال الايميل التالي:

‏[email protected]

و الصفحة الرسمية للمتحف المصرى

https://www.facebook.com/EgyptianMuseumCairo