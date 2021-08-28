شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم السبت.. الطماطم 2 – 5 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 28-8-2021 استقرارا في سوق لعبور للجملة وفقا للأسعار الرسمية .

وسجلت الطماطم 2 – 5 جنيهات للكيلو، البطاطس تتراوح بين 3 -6.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا الخضراء 10-25 جنيها للكيلو .

وتراوحت أسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 2.5 - 5 جنيهات، والخيار الصوب بين 3- 5.5 جنيه للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، وسجلت الكوسة الكيلو بين 3- 6.5 جنيه، و البامية 5-9 جنيهات للكيلو أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.